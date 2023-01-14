خالد الصاوي:درست خيرت الشاطر قبل تجسيده في الاختيار وقابلت هجوم الإخوان بالسخرية



أكد الفنان خالد الصاوي، أنه لم يكن عشوائي في اختياراته خلال مسيرته الفنية، قائلا: "أنا عندي خطة مش عشوائي بنسبة 70% ولكن أنا مليش خطة بنسبة 100% ولكن عندي خطة وفي 30% حسب التوفيق، وخطتي الفترة اللي جاية في الفن عاوز استرد الحته اللي كنت فيها في وقت من الأوقات".

ورفض الفنان خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، الكشف عن جميع خططه خلال الخمس سنوات المقبلة، مضيفا: "مش هكشف عن كل خططي الفنية عشان تكون مفاجئة حلوة للناس"، مؤكدا أنه يتعرض لتعليقات تضايقه ولكن يمررها.

وعن تحضيره لدوره في مسلسل الاختيار3, علق قائلا: "قعدت افكر في كل الحاجات اللي قدمتها تاريخيا وعملت دور جمال عبد الناصر ومصطفى امين والخديو توفيق، وأحمد فؤاد نجم وحضرت هذه الشخصيات ولكن درست خيرت الشاطر بطريقة تانية واتفرجت على كل لقاءاته وقعدت يومين أجيب كل اللقاءات اللي طالع فيها واتفرجت عليه كويس قوي".

وأكد خالد الصاوي، أن واجه الهجوم من لجان الاخوان على دوره في المسلسل بالسخرية.