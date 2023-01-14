خالد الصاوي: إبراهيم عيسى كاريزما غير عادية أفكاره ليست ضد الدين

أكد الفنان خالد الصاوي، أنه من عشاق الكاتب والاعلامي ابراهيم عيسى وجسد شخصيته في فيلم الضيف، قائلا: "في فيلم الضيف أديت شخصية إبراهيم عيسى وهو كاتب السيناريو ولا يمكن يتفوت شخصيته وكل حته في السيناريو بيظهر منها إبراهيم عيسى".

وأضاف الفنان خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، أن الجميع يحب متابعة إبراهيم عيسى ويتابعوه بانبهار، قائلا: "أنا بموت في إبراهيم عيسى واللي مش بيحبوه بيتابعوه ومبهورين به وعنده كاريزما غير عادية وتطبع على الشخصية".

ورد على ما يقال من أن ابراهيم عيسى يهاجم الدين الاسلامي، قائلا: "أنا مؤمن وملتزم بحاجات داخل الدين، وأنا مش شايف أن إبراهيم عيسى ضد الدين وهو بيعمل عملية تنوير ولكن احيانا المشكلة في التيار الليبرالي عموما وليس اراء ابراهيم عيسى، والتيار الليبرالي بيبقى عايز يجيب الحرية من حته مش اللي الناس طلباها حاليا وبيبقى مثلا عايز الحرية في الفكر قبل أكل العيش، ولو في خلاف بينا هيكون أنا أفكاري راديكالية وهو أفكاره ليبرالية".