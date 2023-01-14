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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تشارك جمهورها بصور من المسرح وتعلق: بكيت وضحكت بشكل ذكرني بطفولتي

صدى البلد

شاركت الفنانة أصالة جمهورها صورا جديدة علي المسرح  في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت أصاله بأطلالة جذابة و علقت قائلة: كانت مشاعري فيّاضه اليوم بجميع تفرّعاتها منّ زمان مابكيت عالمسرح اليوم بكيت وضحكت كتير وفرحت بشكلّ ذكّرني بطفوله كتير كانت حلوه .. تركت العنان لمشاعري تروح وتجي متل مابدها ومسكت إيد الموسيقى وطرنا اليوم بالعلا كانت ليله لايمكن مهما كترت الليالي أنساها ..

و تابعت :  كلّ الشّكر لوزارة الثّقافه مُمثّله بسمو الأمير الطموح الرّاقي بدر الفرحان .. العُلا وكانّها الحلمّ زيارتها هديّه للرّوح وسكينه مو عاديّه .. فيها سحر صعب يوصفه الكلام ومابتبينه صوره لازم العُلا تنشاف لتصدّق حقيقة جمالها


و كان قد حقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين.

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