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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتقنية 3D و4K.. تعرف على موعد إعادة عرض فيلم titanic في مصر

titanic
titanic

تقرر عرض فيلم titanic ، فى مصر يوم 8 فبراير القادم ، فى دور العرض المصرية ،  بمناسبة مرور 25 عاما على عرض الفيلم بدور العرض السينمائي حول العالم ، وذلك بتقنيات حديثة مثل الـ 3D ، 4K .

وحصل  titanic على 11 جائزة اوسكار، وهو من بطولة " ليوناردو دى كابريو " و " كيت وينسلت "، ومن إخراج "جيمس كاميرون ".
 

titanic 

فيلم titanic تدور أحداثه حول باخرة ركاب إنجليزية عملاقة وهى أكبر باخرة نقل ركاب فى العالم تم بناؤها فى ذلك الوقت وفى أول رحلة لها فى 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسى وبعد أربعة أيام من انطلاقها فى 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدى قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة الاصطدام فى الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912 كان على متن الباخرة 2,223 راكب، نجا منهم 706 أشخاص فيما لقى 1,517 شخص حتفهم.

وكانت قد نشرت شركة "OceanGate Expeditions ، المعنية باستكشاف الأماكن التي يمكن للمواطنين زياتها في البحار، صور و مقاطع فيديو جديدة لسفينة كانت بنسبة كبيرة للسفينة الشهيرة تيتانك .


و بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن سفينة تيتانك الشهيرة الغارقة في عام 1912، ظهرت مؤخرا لها مقاطع فيديو تبين أنها للسفينة الشهيرة و قامت الشركة بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي . 

فيلم  Titanic، وهو العمل الذى غير مسار بطليه ليوناردو دى كابريو، وكيت وينسلت ومخرجه جيمس كاميرون حيث، تناول كارثة غرق السفينة العملاقة Titanic فى أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلنطى.

Titanic فيلم Titanic مصر نيويورك ليوناردو دي كابريو كيت وينسلت

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