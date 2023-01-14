أنا راضية بحكم ربنا عليا..محمد عشوب يكشف آخر كلمات مريم فخر الدين

حل الماكيير العالمي محمد عشوب ضيفا على موقع “صدى البلد”، في ندوة كشف فيها عن تفاصيل مشواره الفني الطويل، والذي تمكن من خلاله من حفر اسمه بحروف من نور في عالم المكياج السينمائي، وعلاقته بأهل الفن والسياسة.

وكشف محمد عشوب عن رد فعل الفنانة الراحلة مريم فخر الدين حين اقترح عليها إجراء تجميل ، قائلاً : حيث اقترحت عليها ان تذهب أحد الأطباء من اصدقائي رفضت ، قالي لي ان راضية بحكم ربنا والزمن عليا .

وتابع محمد عشوب قائلاً : مريم فخر الدين قالت لي ان هذا هو عمري وزمني ، هو فيه حد دلوقتي هيغنلي زي عبد الحليم وفريد الاطرش محرم فؤاد ، انا خت زمني وشوفت الزمن الجميل ، والرجالة الحلوة ".

سر عداءه نادية الجندي لـ نبيلة عبيد

وكشف محمد عشوب عن سر العداء الذي نشب بين نادية الجندي ونبيلة عبيد طيلة السنوات الماضية قبل أن يحدث الصلحُ بينهما خلال الفترة الماضية.

وأكد الماكيير محمد عشوب أن الفنانة نادية الجندي اعتقدت أن الفنانة نبيلة عبيد وراء رفع ومنع فيلمها خمسة باب من دور العرض السينمائي بعد أيام من عرضه.



وتابع الماكيير محمد عشوب أن بعد عرض الفيلم ورفعه علمت أن الفنانة نادية الجندي تعيش حالة نفسية سيئة وقررت أن أتصل بها وأقترح أن أعزمها علي السفر إلى اليونان لتخرج من تلك الحالة النفسية الصعبة، حيث كان يمكث هناك لارتباطه بتصوير مسلسل تليفزيوني، وبالفعل حضرت وقام بإخراجها من تلك الحالة، إلا أنها كشفت له أن بعض الأشخاص الذي وصفتهم بأهل الشر، أقنعوها أن نبيلة عبيد وراء منع فيلمها بسبب علاقاتها الجيدة بالوزراء آنذاك مستخدمة تعبير “دبحوني يا عشوب” .

واستكمل محمد عشوب قائلا : من المستحيل أن تكون نبيلة عبيد وراء منع عرض الفيلم فهي أكبر من هذا الكلام، والصراع الفني بينها وبين نادية الجندي كان لصالح المُشاهد.