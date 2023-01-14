ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو و750 جرام حشيش في كفر الشيخ

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول كفر الشيخ، بالاشتراك وفرع الأمن العام بكفر الشيخ من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية؛ لاتهامهما بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «ر.أ» 52 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 11 قضية، و«م.ع» 37 سنة، سبق اتهامه في القضية رقم 3240 لسنة 2018م جنح قسم ثان كفر الشيخ «ضرب»، يقيمان بمدينة كفر الشيخ.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى كيلو و 750 جرام، مبلغ مالي قدره 265 جنيهاً، و2 سلاح أبيض «مطواة»، و 2 هاتف محمول.

جرى تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 315 لسنة 2023م جنايات قسم شرطة أول كفر الشيخ.