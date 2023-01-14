"حوار مجتمعي حول المخاطر الإقتصادية والإجتماعية للممارسات الثأرية" بثقافة بهاء طاهر بالأقصر

تتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "حوار مجتمعي حول المخاطر الإقتصادية والإجتماعية للممارسات الثأرية" أوضح ضياء الدين أحمد محمد من المسؤل عن الثأر ودور الأسرة في مسؤلية الثأر وتربية النشء الصحيح، ومراحل الطفولة والشباب والقيم والأخلاق في تربية الطفل وكيفية توضيح وأخذ الحقوق بطرق مشروعة والعفو والصفح ولجنة المصالحات العرفية ودورها وإحترام الكبير وغرس قيم إيجابية في الطفل حتي مرحلة الشباب، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "العدالة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات" تحدث محمد محمد الصادق عن أنواع المساواة وكيف يتم تحقيق المساواة بين الجنسين وأهم مظاهر حق المساواة.

أقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الإحتفال بعيد الميلاد" تناول الشيخ محمد على محمد لماذا نحتفل بعيد الميلاد وذكرى ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وعيد الميلاد عيد الحب والمحبة والسلام، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "خطورة الشائعات" أوضح الشيخ همام محمد موسى تعريف الشائعات والتأكد من مصادر الشائعات من الصحة والعدم وخطورة الشائعات على المجتمع سلبا منها تفكك الأسر وعلاج خطورة الشائعات الكاذبة.

نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الأسس الصحيحة لإختيار شريك الحياة" وقالت أمل النوبى كيف يكون شريك الحياة مهم في حياتي وأسس وصفات شريك الحياة وكيفية التركيز فى جذبه، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير ألقى قصيدة بعنوان "توب أسود"، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان ألقى قصيدتى" كاسمي، لدينا"

قدم المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد ممدوح محمد قصيدة بعنوان "يارسول الله"، بينما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات مسابقة ثقافية للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته هناء يونس، وكذلك نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد دوري ثقافي للأطفال أدارته أسماء محمد خليل، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها سهرى سباق.