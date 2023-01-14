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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 24 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

الاسلحة
الاسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط0 بمديرية أمن أسيوط.

 أسفرت جهودها عن ضبط (24) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش - طبنجة - 6 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية" ) .

تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم ( كمية من المواد) بحوزة ( 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (420) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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