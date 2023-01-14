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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القرش : توزيع 100 آلة على المزارعين لرفع القدرات وتشكيل لجان للتطوير

صدى البلد

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة؛  إن الدولة المصرية تقوم بتقديم جهود عملاقة لتحسين دخل الفلاح المصري وزيادة المحصول الزراعي وذلك يظهر في تدعيم الجمعيات التعاونية للفلاحين من خلال تقديم الجهود في القطاع الزراعي من خلال مشروع تعزيز الاستثمارات المستدامة وهو المشروع رقم 14 في المشروعات التي تم تنفيذها وممول من صندوق التنمية الزراعية.

أضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج النشرة؛ أن هذه المشروعات برعاية الدولة ولا تتجاوز 320 مشروعا بتكلفة تجاوزت عشرات المليارات وذلك لتعزيز القطاع الزراعي وتحسين دخول المزارعين والفلاحين؛ وذلك بالإضافة إلى توفير الميكنه والمعدات الزراعيه للمزارعين.

وتابع أن الميكنة تساعد في توفير الوقت والجهد في الزراعات التجميعية بالإضافة إلى توفير تكاليف تطوير الأراضي الزراعية وحفر المصارف وذلك يتوفر في محافظات عديدة مثل المنيا واسوان وبني سويف؛ بالإضافة إلى المحافظات السابقه لكي تضم التنمية المستدامة جميع محافظات مصر حتى تشمل الفلاح المصري والمواطن المصري وخدمة جميع القطاعات بالدولة؛ مضيفا أن الدوله تقوم بالمشاركة المستدامة لكل الجمعيات التي تقدم خدماتها للمزارعين من توفير 100 ألة زراعية وتحقيق الخدمة المتكاملة الشاملة؛ بالاضافه الى برامج رفع القدرات للمزارعين مع تشكيل لجان للتطوير ورفع قدرات الجمعيات في كل مكان.

وزارة الزراعة الفلاح المصرى المشروعات محمد القرش التنمية المستدامة

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