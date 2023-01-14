ناسا: 2022 يعد خامس عام مسجل ضمن الأعلى في درجات الحرارة

أعلنت وكالة ناسا لعلوم الفضاء، أن عام 2022 يعد خامس عام مسجل ضمن الأعلى في درجات الحرارة على الإطلاق.

ووفقا للموقع الرسمي، تعادل متوسط ​​درجة حرارة سطح الأرض في عام 2022 مع عام 2015 باعتباره خامس أعلى درجات حرارة مسجلة، وفقًا لتحليل أجرته وكالة ناسا.

ويأتي الارتفاع المستمر ضمن الاحترار طويل المدى الذي يتعرض له كوكب الأرض، وكانت درجات الحرارة العالمية في عام 2022 أعلى بـ 0.89 درجة مئوية من المتوسط ​​لفترة خط الأساس لناسا (1951-1980).

2022 العام الخامس الأكثر حرارة

ووفقًا لما أفاد به علماء من معهد جودارد لدراسات الفضاء (GISS) التابع لناسا في نيويورك، وقال بيل نيلسون ، مدير وكالة ناسا: “إن هذا الاتجاه نحو الاحتباس ينذر بالخطر،مناخنا الدافئ بدأ بالفعل”,

وتابع: “حرائق الغابات بدأت في الازدياد، الأعاصير تزداد قوة، يتسبب الجفاف في إحداث الفوضى ، كما أن مستويات سطح البحر آخذة في الارتفاع، تعمل ناسا على تعميق التزامنا بالقيام بدورنا في معالجة تغير المناخ، ويوفر مرصد نظام الأرض لدينا أحدث البيانات لدعم تعديل المناخ والتحليل والتنبؤات لمساعدة البشرية على مواجهة المناخ المتغير لكوكبنا”,

وكانت السنوات التسع الماضية هي الأكثر دفئًا منذ بدء التسجيل الحديث في عام 1880، وهذا يعني أن الأرض في عام 2022 كانت أكثر دفئًا بمقدار درجتين فهرنهايت (أو حوالي 1.11 درجة مئوية) من متوسط ​​أواخر القرن التاسع عشر.

قال جافين شميدت ، مدير GISS ، مركز ناسا الرائد للتعديلات المناخية: "السبب وراء اتجاه الاحترار هو أن الأنشطة البشرية تستمر في ضخ كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي ، كما ستستمر التأثيرات الكوكبية طويلة المدى".