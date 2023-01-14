غدًا.. لجنة برلمانية تناقش استراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بإدارة إنتاج التقاوي

تناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب غدا الأحد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي "برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي"، بمبلغ لا يتعدى 271 مليون دولار أمريكي ، (مشترك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الأفريقية).

كما تناقش مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة- معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

وتشهد اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، عامر الشوربجي، ابراهيم الديب، بشأن استعراض استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في النهوض بإدارة انتاج التقاوي لتوفير التقاوي المعتمدة من كافة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعمها بالعمالة الفنية.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقه، بشأن ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية في استنباط سلالات جديدة من مختلف المحاصيل ذات إنتاجية عالية ومقاومة للجفاف.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفي، بشأن تداول تقاوي مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية مما يضر بإنتاجية المحاصيل وعدم الاتجاه نحو تسعير مستلزمات الإنتاج مما يعرض الزراع للاستغلال وتفاوت الأسعار بصورة مبالغ فيها.

كما تناقش طلب الاحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن عدم استلام شحنات تصديرية من قبل المملكة العربية السعودية نتيجة تعنت الهيئة العامة لسلامة الغذاء في الإجراءات التصديرية.

كما تناقش طلب الاحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل البرتقال قبل اكتمال نضجها مما يضر بسمعة الصادرات المصرية عالميا.