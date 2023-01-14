الطقس السيئ يضرب الإسكندرية بقوة .. تأجيل امتحانات وطرق غارقة

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن آخر أخبار الطقس وسقوط الامطارعلى محافظة الاسكندرية حيث شهدت المحافظة اليوم سيولا من الأمطار، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة بشكل مفاجئ، وبرودة شديدة في الطقس، تبعها سقوط أمطار رعدية غزيرة، مع تكرار الصواعق الرعدية والبرق، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع المحافظة.



لذلك نشرت شركة الصرف الصحي 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة- تركزت معظمها في الشوارع الرئيسية - للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، لضمان انتظام حركة المرور.

https://youtu.be/-Ru3nZePu4I

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال كسح وشفط تراكمات مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع .

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تمركزات عربات شركة الصرف الصحي وتواجد جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع موجة الطقس السيء بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية.