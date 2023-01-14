عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن حادثة بشعة ومؤسفة حدثت في بني سويف بعدما قامت سيدة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها وألقت جثته في ترعة الوسطى ببني سويف.



وبالفعل اليوم أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات معها في النيابة المختصة وقالت انها اتجوزت المجني عليه من ١٦ سنة وأنجبت منه طفلين وكانوا بيشتغلوا في تجميع العمال للعمل في المزارع وانها ملت من العيشة مع جوزها لأنه كان مؤدب جدا وشخصيته ضعيفة.

https://youtu.be/iyqgKYkZs_U



قالت أيضا إنها من سنتين اتعرفت على أحد العمال الي كان شغال معاها ومع زوجها في المزارع ونشأت بينهما علاقة عاطفية وتطورت لعلاقة محرمة وكان بيتردد عليها في المنزل أثناء غياب زوجها.