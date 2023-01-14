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حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن بطاقات التموين والجدل المثار علي وقف بعض البطاقات 

وقال دياب أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تدخل وقام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت وقف البطاقات التموينية لمن لم يتلقوا رسائل لصرف المقررات التموينية.

أكدت وزارة التموين أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، وشددت على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف والتغ تعادل القيمة المخصصة من الدعم، وتبلغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

وأوضحت  وزارة التموين أنه لا علاقة بين عملية صرف المقررات التموينية، وإرسال الرسائل النصية الخاصة بعملية الصرف، حيث أن الرسالة الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات ترسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم الهاتف المحمول، لكنها لا تؤثر على غير المسجلين.  
 

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