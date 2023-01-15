بمواصفات مميزة.. أرخص هواتف سامسونج لمحدودي الدخل في 2023 

يعد هاتف Galaxy A03 واحدا من أكثر هواتف سامسونج المميزة نظرا لسعره المناسب الذي يتوافق مع إمكانات الكثير من المستخدمين، خاصة فئة الشباب ومحدودي الدخل، كما يضم الهاتف عدد من الإمكانات الجيدة في الشاشة والكاميرا والبطارية.

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A03 من حوالي 4 آلاف و 400 جنيه في السوق المصري، علما بأن سعر الهاتف يختلف من متجر لآخر .

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS IPS، قياس 6.5 بوصة، بجودة +HD ، مع نوتش بتصميم Infinity-V،على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، وألوان الأسود والأزرق والأحمر.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03، كاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وفلاش LED في الخلف.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 بمعالج معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T606 ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03، على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، مع تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos .