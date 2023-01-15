بعد نجاح دلافين شرم الشيخ في القضاء على التوحد.. استكمال علاج طفل صربي

أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باستكمال الطفل الصربي نيكولا شيسوفيتش علاجه بمركز علاج الدلافين لحالات التوحد وتأخر النطق والكلام.

كان محافظ جنوب سيناء في زيارة لدولة صربيا على رأس وفد رسمى وبحضور سفير مصر بصربيا الذى عرض حالة الطفل الصربي نيكولا شيسوفيتش المريض بالتوحد، فقرر المحافظ العام الماضى علاج الطفل بدولفينا شرم الشيخ وبعد انتهاء رحلة علاجه وعودته إلى صربيا وبعد فحص الطبيب المعالج بصربيا أفاد بنجاح التجربة وطالب بإعادة استكمال علاجه بمركز علاج دولفينا بعد الإشادة بنجاح المرحلة الأولى من العلاج العام الماضى.

وقال سفير مصر في بلجراد إن علاج الطفل الصربى في مصر يعد مثالا للدعم الإنسانى المتبادل بين الشعبين المصرى والصربى.

وتم التواصل مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء من خلال وزارة الخارجية المصرية والتنسيق مع سفارة مصر بصربيا حضر الطفل مرة أخرى لشرم الشيخ وبدأ استكمال العلاج بدولفينا شرم الشيخ.

ووجه محافظ جنوب سيناء باستقبال الطفل وأسرته مع توفير الإقامة لهم بإحدى الفنادق ٥ نجوم إقامة كاملة مع الانتقالات وسوف يستمر الطفل في كورس العلاج حتى ٣٠ يناير.

جدير بالذكر أن العلاج بالدولفين يستخدم في أمراض التأخيرات العقلية والكلامية واضطرابات التوحد والشلل الدماغى وتلازمة داون وأمراض وراثية أخرى، كما له بالغ الأثر في تنشيط حركة السياحة العلاجية للمقاصد المصرية وعلى رأسها مقاصد محافظة جنوب سيناء.

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