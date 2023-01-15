عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد نجاح دلافين شرم الشيخ في القضاء على التوحد.. استكمال علاج طفل صربي

علاج الدلافين
علاج الدلافين

أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باستكمال الطفل الصربي نيكولا شيسوفيتش علاجه بمركز علاج الدلافين لحالات التوحد وتأخر النطق والكلام.

كان محافظ جنوب سيناء في زيارة لدولة صربيا على رأس وفد رسمى وبحضور سفير مصر بصربيا الذى عرض حالة الطفل الصربي نيكولا شيسوفيتش المريض بالتوحد، فقرر المحافظ العام الماضى علاج الطفل بدولفينا شرم الشيخ وبعد انتهاء رحلة علاجه وعودته إلى صربيا وبعد فحص الطبيب المعالج بصربيا أفاد بنجاح التجربة وطالب بإعادة استكمال علاجه بمركز علاج دولفينا بعد الإشادة بنجاح المرحلة الأولى من العلاج العام الماضى.

وقال سفير مصر في بلجراد إن علاج الطفل الصربى في مصر يعد مثالا للدعم الإنسانى المتبادل بين الشعبين المصرى والصربى.

وتم التواصل مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء من خلال وزارة الخارجية المصرية والتنسيق مع سفارة مصر بصربيا حضر الطفل مرة أخرى لشرم الشيخ وبدأ استكمال العلاج بدولفينا شرم الشيخ.

ووجه محافظ جنوب سيناء باستقبال الطفل وأسرته مع توفير الإقامة لهم بإحدى الفنادق ٥ نجوم  إقامة كاملة مع الانتقالات وسوف يستمر الطفل في كورس العلاج حتى ٣٠ يناير.

جدير بالذكر أن العلاج بالدولفين يستخدم في أمراض التأخيرات العقلية والكلامية واضطرابات التوحد والشلل الدماغى وتلازمة داون وأمراض وراثية أخرى، كما له بالغ الأثر في تنشيط حركة السياحة العلاجية للمقاصد المصرية وعلى رأسها مقاصد محافظة جنوب سيناء.

FB_IMG_1673730741178~2
FB_IMG_1673730741178~2
FB_IMG_1673730738947~2
FB_IMG_1673730738947~2
FB_IMG_1673730745016~3
FB_IMG_1673730745016~3
اخبار شرم دلافين شرم الشيخ علاج الطفل الصربى التوحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة بالثلاثة| 15 يوما تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول .. وهذه وجهته المقبلة

امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

الأرصاد تحذر: منخفض جوي وأمطار رعدية بهذه المناطق

المحظورات الثلاثة.. رسالة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار الخبز والكهرباء والسولار

وفاء حتى الموت.. وفاة زوج بعد ساعات من تشييع جثمان زوجته

محدش هيقربله.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن سعر رغيف العيش| فيديو

الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الرابعة بسبب كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات جديدة على الممشي السياحي في شرم الشيخ

إحياء لاسم مصمم مسجد الصحابة..فودة يفتتح واحة فؤاد بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

بعد قليل.. القمر يصل إلى لحظة التربيع الثاني والأخير

طرق الحجز الإلكتروني لـ شقة بمقدم 60 ألف جنيه.. تفاصيل

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا حول ثواب قيام الليل

غدا.. لقاء سويدان تكشف عن سر خطير

احترس في شبابك.. التوتر والعصبية والإرهاق تصيبك بمرض خطير

تراجعت في اللحظة الأخيرة.. روسيا ترفض إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم حياتي .. حكاية رجل أنفق 14 ألف دولار ليتحول إلى كلب

مشروب بسيط.. يخلصك من دهون البطن الحشوية بسرعة مذهلة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن خروج الأطفال غدًا في هذه الأماكن

لأطول فترة ممكنة .. تعلمي الطريقة الصحيحة لحفظ الخس

فيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ