إنچي وجدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة أنجي وجدان متابعهيا عدة صور جديدة لها من أحدث جلسه تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت إنجي في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية سوت سوداء اللون ونضارة شمسية، ومعتمدة علي المكياج الهادي وأحمر الشفاه باللون الأحمر ليبرز جمال وجهها، وانسدال خصلات شعرها السوداء علي منكبيها.

وعلقت انجي “ انتي جميلة زي مانتي، حبي نفسك”.

وفي سياق متصل حققت إنجي وجدان، نجاح كبير ببرنامج يالانتكلم والذي يقدم محتوى هادف من خلال منح الآباء والأمهات نصائح تربوية حول كيفية التعامل مع أبنائهم، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الدراما والخبراء المتخصصين

يتكون برنامج «يالا نتكلم» من ست حلقات مختلفة، يُمكن لجميع أفراد الأسرة وتصل مدة كل حلقة نحو 20 دقيقة، ويقوم ببطولته سامح حسين والنجمة إنجي وجدان، بمشاركة الخبيرة نهى أبوستة، خبيرة التربية والتغذية للأطفال، والتي ستقوم باستضافة عدد من الخبراء، وقادة الرأي لإجراء نقاشات تثقيفية حول موضوع الحلقة، وفريق العمل يتكون من المخرج تامر عشري، والسيناريست عزت أمين، والمنتج مصطفى متولي.