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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تلفت الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة بشرى متابعيها صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بشري في الصور بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية فستان لامع، ومعتمدة علي المكيب الترابي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء المموجة القصيرة.

وعلى صعيد آخر، نشرت الفنانة بشرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف عن تحقيق أغنيتها الجديدة “أنا مشكلة” مليون مشاهدة عبر اليوتيوب. 

وقالت بشرى : “مليون مشاهدة على يوتيوب في 24 ساعة.. شكرا لكل الفانز والمستمعين، وعام جديد سعيد على الجميع”. 

تعد أغنية “أنا مشكلة” والتى تقدمها بشرى من كلمات بشرى، وألحان وتوزيع إسلام صبري.

 وتعد هي ثالث أغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات. 

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