ريم مصطفى تخطف الأنظار من داخل سيارتها

شاركت الفنانة ريم مصطفي متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ريم في الصور بإطلالة شتوية متميزة مرتدية نضارة شمسية، ومعتمدة علي الميك الناعم الذي أبرز جمال وجهها، من داخل سيارتها.

وأعادت ريم مصطفى مع أحمد السقا تقديم مسرحية "سيدتى الجميلة" على خشبة المسرح مجدداً بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

"سيدتى الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امراة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.