ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي في دنيبرو إلى 14 قتيلا

قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا، اليوم الأحد، إن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي، الذي دمر مبنى سكنيًا في مدينة دنيبرو، ارتفع إلى 14 قتيلا، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكتب فالنتين ريزنيشنكو على تطبيق تليجرام، إن "عملية البحث جارية"، مضيفا إنه جري إنقاذ 38 شخصا.

وأضاف حاكم منطقة دنيبرو أن عددا غير معروف من السكان محاصر تحت كومة هائلة من الأنقاض بعد الهجوم الذي وقع أمس السبت، وتسبب في إصابة 64 شخصًا على الأقل.

وذكر مسؤولون إن الضربات أصابت البنية التحتية في العاصمة كييف وعدة أماكن أخرى.

وكانت أعلنت الهيئة الأوكرانية التي تتعامل مع ملف الأسرى، اليوم الأحد، أن روسيا ألغت في اللحظة الأخيرة عملية تبادل مقررة لأسرى الحرب.

وقال مركز التنسيق لمعاملة أسرى الحرب عبر تطبيق “تيليجرام”: "كان من المقرر إجراء جولة أخرى اليوم من عملية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي.. ولكن أُلغيت في اللحظة الأخيرة بمبادرة من الجانب الروسي".

وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان آخرها في 8 يناير، وشملت مئات الأسرى من الجانبين خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر.