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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوبة مصور وبلوجر تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

تداول مستخدمو الفيسبوك فيديو للمصور انتيكا وهو يتقدم لبلوجر علي الفيسبوك بطريقة مفاجأة أثارت جدلا علي السوشيال ميديا بسبب أن الجميع كان يعتقد أنهم اخوات.

 

وكانت أبرز لقطات مثيرة تم تداولها السوشيال ميديا عند تقديم لها خاتم الخطوبة حيث قالت البلوجر يارا البهنساوي “يعني إحنا مش أخوات.. أنت مش أخويا؟” 

 

وقد اعترض الكثير من مستخدمي الفيسبوك طريقة الخطوبة التي انتشرت في مصر بدون الأهل، حيث يتقدم الشاب للفتاة بدون أهلها بطريقة الغرب وكانت أبرز التعليقات أنتم بتخطبوا من غير أهلكم وآخرون هو أنتم ماعندكوش أهل تاخدو رأيهم في خطوبتكم.

وإليكم الفيديو الذي تصدر تريند السوشيال ميديا 

https://fb.watch/i3mf9iHH94/

أنتيكا خطوبة انتيكا خطوبة انتيكا ويارا البهنساوي يعني احنا مش اخوات انا مش اختك

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