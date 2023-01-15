كل ما تريد معرفته عن برامج كلية الدراسات الإفريقية العليا

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ،عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية بجميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، حيث يبدأ التقديم من اليوم ١٥ يناير وحتى ٩ فبراير ٢٠٢٣.
كما تعقد امتحانات القبول لبرنامج الدبلوم التخصصي يوم ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا .
و أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، الشروط والأوراق المطلوبة والمصروفات .
قسم الجغرافيا
يقبل القسم خريجى أقسام الجغرافيا بكليات الأداب و التربية
خريجى قسم الجغرافيا كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر
خريجى كلية التخطيط الإقليمى و العمرانى
خريجى كلية الاقتصاد و العلوم السياسية قسم الاقتصاد
خريجى كليات ومعاهد السياحة و الفنادق التابعة لوزارة التعليم العالى
خريجى كلية العلوم
خريجى كلية الأثار
خريجى كلية الإعلام
خريجى اكاديمية النقل البحرى
قسم التاريخ
يقبل خريجى اقسام التاريخ و الحضارة من الجامعات المصرية ومايعادلها
خريجى كليات الأثار و شعبة الاثار بكليات الأداب
خريجى أقسام الدراسات اليونانية و اللاتينية
خريجى كليات التربية أقسام التاريخ
خريجى كليات السياحة و الفنادق أقسام الإرشاد السياحى
خريجى كليات اللغة العربية بجامعة الأزهر
الأوراق المطلوبة
1- أصل شهادة المؤهل الدراسى
2- أصل شهادة المعادلة
3- أصل شهادة الميلاد
4- أصل موقف التجنيد بالنسيه للذكور
5- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر
6- خطاب العمل موجه للكلية
7- عدد 6 صور شخصية 4*6
8- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق
9- سداد مبلغ 500 رسوم تقديم + رسوم المادة العلمية طبقا لكل قسم .