سوق السيارات الجديد.. يتسع لـ4 آلاف سيارة وبه شهر عقاري ووحدة مرور|تفاصيل

قدم الإعلامي أحمد موسى حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» عن سوق السيارات الجديد وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية لـ السيارات الجديدة و سوق المستعمل، حيث أكد أن الدولة تستهدف راحة المواطن وتسهيل حركة بيع وشراء السيارات المستعملة، وسوق السيارات الجديد يتسع لـ 4 آلاف سيارة، والسوق مقام على اكثر من 40 فدان، ويقدم خدمة تليق بالمواطن المصري.

شعبة السيارات: المبيعات انخفضت بشكل ملحوظ

أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام لـ الغرف التجارية، أن هناك عددا قليلا من السيارات متواجدة في السوق، موضحا أن مبيعات السيارات انخفضت بشكل ملحوظ .

وأضاف «علاء السبع»، أنه في ديسمبر الماضي تم ترخيص حوالي 8 آلاف سيارة بدلا من 20 ألف في العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم بيع 172 ألف سيارة في عام 2022 بدلا من 260 ألف سيارة في عام 2021.

وأشار عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام لـ الغرف التجارية، إلى أن هناك أزمة في سوق السيارات والمعارض فاضية، وأسعار السيارات زادت بنسبة 100 %.

رابطة تجار السيارات: السوق الجديد به شهر عقاري ووحدة مرور

أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات القديم يتسبب في حالة شلل بالكمال في مدينة نصر وكان به قدر من العشوائية وعدم تنظيم الإجراءات.

وقال «أسامة أبو المجد» إن الرئيس السيسي وجه بإنشاء سوق جديد للسيارات، موضحا أن هناك بوابات إلكترونية في سوق السيارات الجديد، وكل سيارة في السوق عليها «كيو أر» كود للتعرف على مواصفات وسعر السيارة، ويكون بها تقرير فني شامل.

وأوضح أسامة أبو المجد، أن وحدة شهر عقاري ووحدة مرور في سوق السيارات الجديدة لتسهيل إجراءات عملية البيع والشراء، مضيفا أن أمان كامل داخل سوق السيارات الجديد، والسوق به مجموعة من البنوك، وهناك جزء في سوق السيارات لبيع السيارات الجديدة، وهذا السوق يعتبر شكلا حضاريا لمصر.



صاحب معرض سيارات: عربية صيني مستعملة بقيت بـ300 ألف جنيه

علق أحمد البري صاحب معرض سيارات مستعلمة، على حركة البيع والشراء في سوق السيارات بمصر خاصة في ظل الأزمة العالمية، مؤكدا أن حركة السوق تحتضر سواء كانت سيارات مستعملة او جديدة.

وتابع احمد البري: «رأينا ارتفاع كبير في أسعار السيارات الجديدة بشكل لم نره من قبل، وهناك زيادات تصل لـ 150 %، وعربية صيني مستعملة كانت بـ 150 الف بقت بـ 300"، مضيفا:" ارتفاع غريب في أسعار السيارات المستعملة».

ولفت إلى أن بداية من شهر فبراير الماضي ارتفعت أسعار السيارات ومستمرة في الارتفاع ولا تنخفض، ومن عوامل ارتفاع الأسعار ملف الدولار.

أحمد موسى عن سوق السيارات الجديد: كل الخدمات موجودة ويليق بالمواطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سوق السيارات الجديد متواجد على طريق العين السخنة، وتم نقل سوق السيارات من مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن سوق السيارات الجديد يليق بالمواطن المصري، مشيرا إلى أن سوق السيارات الجديد افضل من القديم وكل الخدمات متواجدة به.

وأوضح أحمد موسى، أن الدولة المصرية تستهدف راحة المواطن وتسهيل حركة بيع وشراء السيارات المستعملة، مضيفا أن سوق السيارات الجديد يتسع لـ 4 آلاف سيارة، والسوق مقام على اكثر من 40 فدان، ويقدم خدمة تليق بالمواطن المصري، ويقدم السوق سيارات جديدة.