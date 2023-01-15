بي بي سي: موافقة بريطانيا على إرسال دباباتها لأوكرانيا إحراج لأقوى دولة أوروبية

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة سترسل دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا لتعزيز المجهود الحربي في البلاد التي مزقتها الحرب، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي نيوز.

وتحدث سوناك، إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة أمس السبت، أكد خلالها أنه سيرسل المعدات وأنظمة المدفعية الإضافية .

وقال بيان حكومي صادر من مقر رئاستها في ١٠ داونينج ستريت، إن هذه الخطوة تظهر "طموح المملكة المتحدة لتكثيف الدعم".

وتقول بي بي سي، إن الالتزام الأولي هو ارسال 14 دبابة.

ومن المتوقع أيضًا تسليم حوالي 30 وحدة من طراز AS90s ، وهي مدافع كبيرة ذاتية الدفع.



شكر الرئيس زيلينسكي المملكة المتحدة ، قائلاً إن قرار إرسال الدبابات "لن يقوينا في ساحة المعركة فحسب ، بل يرسل أيضًا الإشارة الصحيحة إلى الشركاء الآخرين".

وذكر أن دعم المملكة المتحدة كان "قويًا دائمًا" وأصبح الآن "غير قابل للاختراق".

وقال بيان الحكومة إنه خلال المكالمة ، ناقش سوناك و زيلينسكي أيضًا الانتصارات الأوكرانية الأخيرة ، فضلاً عن "الحاجة إلى اغتنام هذه اللحظة بتسريع الدعم العسكري والدبلوماسي العالمي".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تم فيه الإبلاغ عن سلسلة من الهجمات الصاروخية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا - بما في ذلك مناطق خاركيف ولفيف في شرق وغرب البلاد.

ومن المعروف أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأنقذ ما لا يقل عن 15 آخرين من تحت الأنقاض بعد تدمير مبنى مكون من تسعة طوابق من شقق في دنيبرو في غارة واحدة.

وقال سوناك ، إن الدبابة الرئيسية للجيش البريطاني ستساعد قوات كييف على "دفع القوات الروسية للتراجع".

وتمت صناعة الدبابة تشالنجر في أواخر التسعينيات ، ويبلغ عمرها أكثر من 20 عامًا ، ولكنها ستكون أحدث دبابة تحت تصرف أوكرانيا. وستوفر الدبابات لأوكرانيا حماية أفضل وقوة نيران أكثر دقة.

وعلى الرغم من أن الدعم وحده لا يغير قواعد اللعبة ، إلا أنه من المأمول أن تلهم خطوة المملكة المتحدة البلدان الأخرى للدفع بمعدات أكثر حداثة لمساعدة أوكرانيا.

وقال رئيس لجنة الدفاع البريطانية في البرلمان ، توبياس إلوود ، إنه يرحب بأن تكون المملكة المتحدة "جادة بشأن المعدات التي تزودها لأوكرانيا" ، لكن المساعدة الدولية كانت "بطيئة للغاية".

وقال لبي بي سي : "هذا بالضبط ما تريدنا روسيا أن نفعله، ان نبقى مترددين.ما لم نتقدم إلى الأمام وندعم أوكرانيا ، فإن روسيا لن تختفي، وهذا يعني أن المتنمر قد انتصر.".

وبخصوص بولندا، فإن لديها خطط لإرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد الألمانية الصنع.

لكن الدبابات ، التي يزداد إمدادها ويستخدمها عدد من الجيوش الأوروبية ، تحتاج إلى موافقة من ألمانيا لتصديرها إلى أوكرانيا.

ويقول محللون أن موافقة بريطانيا على إرسال أقوى دباباتها لأوكرانيا إحراج لألمانيا، صاحبة أقوى اقتصاد أوروبي، لأن ترسل ما لديها من دبابات لاوكرانيا، وهو الأمر الذي مازالت تدرسه، واخذة في الاعتبار خطر التصعيد مع روسيا، إذا ما ارسلت هذه الأسلحة.

تأمل أوكرانيا أيضًا أن تزودها الولايات المتحدة ببعضٍ من دبابات أبرامز ، والتي تستخدم نفس الذخيرة مثل دبابة ليوبارد.

في وقت سابق من هذا الشهر ، وافقت ألمانيا والولايات المتحدة على الانضمام إلى فرنسا في إرسال مركبات قتالية مدرعة إلى أوكرانيا - وهي خطوة يُنظر إليها على أنها دفعة مهمة لقدرات جيشها في ساحة المعركة.

وقال وزير الدفاع في حكومة الظل اابريطانية، جون هيلي إن الحكومة لديها "دعم حزب العمال الكامل" لقرار إرسال الاسلحة، وأن الدبابات الحديثة ضرورية لجهود أوكرانيا لكسب معركتها ضد روسيا.

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أنباء ارسال دبابات تشالنجر: "كما قلنا سابقا ، فإن إمدادات الأسلحة هي أهداف مشروعة للضربات الروسية".



سابق ، أعلن الجيش الروسي أنه سيطر على بلدة سوليدار بعد معركة طويلة ، واصفا إياها بأنها خطوة "مهمة" في هجومها.

وقال الروس إن النصر سيسمح للقوات الروسية بالتقدم إلى مدينة باخموت القريبة وعزل القوات الأوكرانية هناك.

لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن القتال من أجل سوليدار ما زال مستمرا واتهموا روسيا بـالتضليل المعلوماتي.

وأمس السبت ، تم الإبلاغ عن هجمات صاروخية على مواقع في جميع أنحاء أوكرانيا ، بما في ذلك مواقع البنية التحتية الحيوية في منطقتي خاركيف ولفيف ، وفقًا لمسؤولين محليين.

تعد الهجمات جزء من حملة أوسع في الأشهر الأخيرة من الجيش الروسي ، الذي يقصف البنية التحتية الأوكرانية منذ أكتوبر ، مما تسبب في انقطاع الكهرباء بشكل واسع.