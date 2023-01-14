عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى إلغاء تطبيقات «الصيدلية الإلكترونية»

صدى البلد

قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحام، وتطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة تطبيقات الصيدلية الالكترونية.

وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية فيزيتا الإلكتروني بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيا، وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية، لجلسة 1 فبراير المقبل.

جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وفق الدعوى.

أضافت الدعوى، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات، وحفاظا على فئة الصيادلة وصوناً لمقدراتهم ومكاسبهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

تراجع الدولار أمام الجنيه بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

تفحم جثة فى حريق بشقة سكنية بالغردقة

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

موقع عالمي يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال موليكا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الصيني: صداقة القاهرة وبكين تاريخية والإنجازات بين البلدين مثمرة.. فيديو

شكري: نتطلع لاستمرار التنسيق مع الصين لتحقيق المصالح المشتركة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الصيني

شاهد| نزيل يقتحم فندقا فخما في الصين بسيارته لسبب غريب

بعد أزمة كاليفورنيا.. البيت الأبيض يعلن عن منطقة كوارث جديدة

فشل طبي.. سبب تأخر مشاركة السنغالي نداي مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات.. حضري أحلى تتبيلة برجر في المنزل

شاهد|مواطن هندي يتسبب في انفجار خط غاز رئيسي.. ماذا فعل؟

تحذير للرجال.. النكد الزوجي يصيبك بمرض خطير

تظهر الأعراض دون أن تشعر.. تعرف على أسباب الإصابة بالقدم لمرضى السكري

فيديو

350 جنيها من الدولة للأطفال.. تعرف على الفئات المستحقة

تراجع الدولار ومفاجأة بسعر الذهب| تفاصيل

تحذير عاجل بسبب حالة الطقس.. وسقوط أمطار على هذه المناطق

فرق 8 سنوات|فنانات تزوجن رجالا أصغر منهن.. إلهام عبد البديع الأبرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ