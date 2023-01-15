صحف السعودية.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى.. وبايدن يعلن الطوارئ في كاليفورنيا.. وأصل آسيوي لملكة جمال الكون

على متنها 72 شخصاً.. تحطم طائرة في النيبال

في هجوم على منزلها.. اغتيال نائبة أفغانية سابقة

أوكرانيا تعتبر الدبابات الألمانية ضرورية «للبقاء على قيد الحياة»

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

وسط استمرار المظاهرات... حكومة البيرو تعلن حال الطوارئ في ليما

100 مليون تمكّن «القطاع غير الربحي» من الوصول لـ 22 مدينة وقرية

تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات الدولية المتفرقة، التي تصدرها اقتحام الحرم الأقصى المبارك، والشأن الأوكراني، ودعم أوروبا الجديد بالدبابات، في مواجهة روسيا.

ذكرت صحيفة الرياض، اقتحم المستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق في البلدة القديمة واقتحمت بلدة العيسوية واعتقلت فلسطينياً بعد اقتحام منزله .

في السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين بعد اقتحام بلدة سعير بمدينة الخليل ومداهمة منازل الفلسطينيين وفق ما ذكر نادي الأسير كما اقتحمت تلك القوات عدة قرى في طولكرم وجنين ورام الله ونشرات حواجز عسكرية على مداخلها واعتقلت خمسة فلسطينيين .

الأقصى المبارك واقتحام المستوطنين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر 2022.

وأدت العواصف إلى مصرع 19 شخصاً على الأقل، وتسببت في حدوث فيضانات، وانقطاع في الكهرباء، وانهيارات طينية، وعمليات إجلاء وإغلاق للطرق.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية، مضيفًا أن إعلان الرئيس يجعل التمويل الاتحادي متاحاً للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.

فيضانات أمريكا



قالت صحيفة الشرق الأوسط، أعلنت مجموعة «راينميتال» الألمانية لتصنيع الأسلحة أن تسليم دبابات من طراز «ليوبارد» من مخزون الشركة لأوكرانيا سوف يستغرق بعض الوقت، في الوقت الذي ناشد السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أوليكسي ماكييف، الحكومة الاتحادية، ضرورة تزويد بلاده بدبابات من طراز «ليوبارد2» بشكل سريع.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «راينميتال» أرمين بابرغر، لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم (الأحد)، «حتى إذا تم اتخاذ القرار غداً بأن يتم السماح لنا بإرسال دباباتنا من طراز (ليوبارد) إلى كييف، فسوف يستغرق التسليم وقتاً حتى مطلع العام المقبل».

وحسب الصحيفة الألمانية، استناداً إلى تصريحات بابرغر، فإن مجموعة «راينميتال» تمتلك أكثر من 22 دبابة من طراز «ليوبارد2» وأكثر من 88 نموذجاً من الطراز الأقدم «ليوبارد1».



وتؤدي ألمانيا دوراً محورياً في هذا النقاش حول توريد دبابات من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا؛ لأنه يتم تصنيعها في ألمانيا. وعادة يجب المصادقة على توريد أسلحة ألمانية الصنع لأطراف ثالثة.

وفي سياق متصل، ناشد السفير الأوكراني في ألمانيا، أوليكسي ماكييف، الحكومة الاتحادية، ضرورة تزويد بلاده بدبابات من طراز «ليوبارد2» بشكل سريع، وذلك قبل المفاوضات المزمعة بين الحلفاء الغربيين بشأن مواصلة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.

يشار إلى أن وزراء دفاع الحلفاء الغربيين لأوكرانيا سوف يتشاورون يوم الجمعة المقبل في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية بولاية راينلاند - بفالتس بغرب ألمانيا، بشأن مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.

أوردت الصحيفة، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في وسط تل أبيب، تعبيراً عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزاباً يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة يخشون أن تكون معادية للديمقراطية.

دمار أوكرانيا



وهذه أكبر مظاهرة منذ أدت الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو اليمين في 29 ديسمبر (كانون الأول). وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد التي تضم ما يزيد بقليل عن 9 ملايين نسمة.

وذكرت الصحيفة، أعلنت حكومة البيرو، أمس السبت، حال الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق مع استمرار المظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي، التي تخللتها أعمال عنف أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلاً منذ خمسة أسابيع.

ويجيز هذا الإجراء الساري لثلاثين يوماً للجيش التدخل للحفاظ على النظام، ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع والحق في حرمة المنازل، وفق مرسوم نشر مساء السبت في الصحيفة الرسمية.

من ناحية، أخرى، فازت الأميركية من أصل فلبيني آر بوني غابرييل، بلقب ملكة جمال الكون الـ71 مساء أمس (السبت).

وكانت غابرييل قد أصبحت العام الماضي أول أميركية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية، متقدمة على أماندا دوداميل من فنزويلا، وأندرينا مارتينيز من جمهورية الدومينيكان.

وأقيمت المسابقة في نيو أورلينز في ولاية لويزيانا، بمشاركة 84 امرأة من جميع أنحاء العالم يتنافسن على التاج، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن».



من صحيفة عكاظ، صرف بنك التنمية الاجتماعية السعودي 100 مليون ريال لتمويل القطاع غير الربحي في 22 مدينة وقرية في أنحاء المملكة كافة في العام 2022، ليرتفع متوسط نمو تمويل القطاع غير الربحي إلى 40% مقارنة مع العام الماضي.

وكشف البنك لـ«عكاظ» أن 32 ألف أسرة منتجة استفادت بشكل مباشر من تمويل القطاع غير الربحي من خلال 17 جمعية أهلية وتعاونية في مختلف المناطق، ليصل بذلك حجم المستفيدين إلى 162 ألف مواطنة منذ بدء تمويل القطاع غير الربحي بأكثر من 2.6 مليار ريال عبر 185 جمعية ممكنة منذ عام 2012 وحتى الآن.

ذكرت صحيفة عكاظ، وعد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأن تصبح قوات الجيش تحت قيادة البلاد المدنية «يوما ما».

وقال البرهان، اليوم(الأحد)، في تصريحات خلال زيارة لولاية النيل الأزرق التي شهدت صراعا قبليا واشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط نحو 20 شخصا بين قتيل ومصاب: أقول للسياسيين ممن يتدخلون في شؤون الجيش رتبوا صفوفكم وانتبهوا لأشغالكم واتركوا لنا أمر الجيش. وشدد على أن الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق كان سحابة عابرة ولن نسمح بتكراره، لافتا إلى أن الولاية كان أمامها تحديا كبيرا جراء الأحداث الأخيرة، مضيفا: «نشعر بالأسف إزاء التناحر الذي نشب بين أفراد وطننا الواحد».

ومن المقرر أن يشهد البرهان توقيع وثيقة صلح بين مكونات النيل الأزرق ومجتمع الهوسا، وأن يترأس الاجتماع المشترك لمجلسي الوزراء الاتحادي والإقليمي، ثم يتوجه لمدينة أولو المقر الرئيسي للحركة الشعبية شمال للوقوف على الترتيبات الأمنية.

وقالت عكاظ، تحطمت طائرة ركاب على متنها 72 شخصاً، اليوم (الأحد)، قرب مطار بوخارا الدولي في نيبال.

وبحسب تقارير إعلامية فإن عمليات الإنقاذ جارية، وتم إغلاق المطار. وأفادت المصادر بأن الطائرة تابعة لشركة «ييتي» للطيران.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وأوردت عكاظ، اغتال مسلحون مجهولون النائبة السابقة في البرلمان الأفغاني مرسال نبي زاده في هجوم استهدف منزلها بالعاصمة كابول الليلة الماضية. وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن النائبة السابقة قتلت مع أحد حراسها.

مرسال نبي زاده

وأعلن المتحدث باسم القيادة الأمنية في كابول خالد زدران اليوم (الأحد)، أن مجهولين اقتحموا منزل مرسال نبي زاده الليلة الماضية بمنطقة أحمد شاه بابا مينا في الحي الثاني عشر بمدينة كابول وأطلقوا النار عليها وقتلوها مع أحد حراسها، فيما أصيب شقيقها بجروح. ولفت إلى أنه لم يتم تحديد هوية منفذي الهجوم بعد أو دوافع الحادثة، وأضاف أن قوات خاصة من طالبان بدأت بالتحقيق لمعرفة وتعقب المهاجمين.