نشرة أخبار العالم| مقتل 8 أفراد في هجوم بالصومال.. بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة.. وتحطم طائرة وسط نيبال

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

مقتل 8 أفراد في هجوم بـ سيارة مفخخة في الصومال



أعلنت الشرطة الصومالية، صباح اليوم الأحد، مقتل 8 أشخاص في هجوم عبر سيارة مفخخة.

و تبنت الهجوم حركة الشباب الإرهابية في وسط الصومال، ووقع الهجوم بعد ظهر السبت، في منطقة هيران، وتقاتل القوات الحكومية بالصومال المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأعلن المسؤول في الشرطة عبد الله محمود، اليوم الأحد، إن رجلا فجر سيارة بالقرب من مبنى إداري، واضاف ان 5 أشخاص قتلوا في مكان الانفجار وتوفي 3 آخرون متأثرين بجروحهم من التفجير.

وعبر مسؤول الشرطة أن الانتحاري كان يريد تدمير الجسر الرئيسي في المدينة ولكنه غير هدفه لأسباب غير معروفة

وقال أحد شهود العيان “رأيت جثث 5 اشخاص اثنان منهم من كبار السن كانوا يخرجون من المسجد”.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجمات الثلاثة، في رسالة على خدمة الاتصالات التابعة لها.

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، أن حربه مع أوكرانيا تمشي نحو طريق إيجابي لصالح روسيا وكل شيء يسري ويتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

وأضاف الرئيس بوتين في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين في موسكو: "كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. وآمل أن مقاتلينا سيحققون النتائج المرضية (الانتصارات) بمرات عديدة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد، إن قواتها شنت موجة من الضربات الصاروخية على الجيش الأوكراني ومواقع البنية التحتية يوم السبت الماضي.

قالت السلطات الأوكرانية إن 21 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على مجمع سكني في مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا في غارة روسية مساء السبت.

ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية دنيبرو كهدف محدد لأي ضربات.

وقالت روسيا في بيانها: "أصيبت جميع الأشياء المحددة. وقد تم تحقيق أهداف الضربة".

وقالت روسيا أيضا إن قواتها أحرزت تقدما نحو مدينة باخموت في منطقة دونيتسك الأوكرانية ، التي كانت محور الهجمات الروسية منذ شهور. وأضافت أن قواتها تقدمت صوب الضواحي الشمالية للمدينة.

وأعلنت روسيا عن أول مكاسب إقليمية كبيرة لها منذ شهور الأسبوع الماضي، عندما قالت إن قواتها استولت على بلدة سوليدار ، على بعد بضعة كيلومترات شمال باخموت ، بعد أشهر من القتال الوحشي للسيطرة على البلدة الصغيرة.

وكان الكرملين قد أفاد بأن تحرير سوليدار تطلب القيام بعمل ضخم تضمن الكثير من التضحية بالذات والشجاعة البطولية من جانب الجيش الروسي كما في مناطق أخرى.

وجاءت ضربات يوم السبت على دنيبرو بعد أيام فقط من إعلان روسيا عن أحدث تعديل لقيادتها العسكرية وتشير إلى أن روسيا ستستمر في استراتيجيتها لمحاولة استهداف شبكات الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية تحت إشراف فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة الروسي. تم تكليفه بالمهام اليومية للحملة العسكرية.

ارتفاع حصيلة قتلى حادث تحطم طائرة وسط نيبال إلى 67 شخصا على الأقل

أكدت مصادر شرطية في نيبال، ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد إلى 67 شخصا على الأقل ولا تزال عمليات البحث مستمرة، مؤكدة وجود عدد من الناجين.

وقال غوروداتا داكال مساعد كبير المسؤولين في مقاطعة كاسكي، حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، اليوم /الأحد/ - "انتشال عدد من الجثث وأرسلنا بعض الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وكان متحدث باسم هيئة الطيران النيبالية، أكد في وقت سابق اليوم انتشال 40 جثة على الأقل من موقع تحطم الطائرة المنكوبة التي كانت تحمل على متنها 72 شخصا في مدينة "بوخارا" غربي البلاد.

اتهام روسي لأوكرانيا بتفخيخ مخازن الحبوب وافتعال أزمة دولية

اتهم مسئولون روس، الحكومة الأوكرانية بالتخطيط لإفتعال أزمة جديدة، من خلال تهديد إمدادات الغذاء على كل المستويات.

واعتبر المسئولون الروس، أن خطة أوكرانية مقلقة، تسعى لزعزعة الاستقرار الغذائي، عبر تفخيخ مخازن وصوامع الحبوب، واتهام روسيا ظلما بتدميرها، في خطة تهدف إلى تقوية الإثارة والغضب الغربي من روسيا، وزيادة الدعم لها بشكل أكبر، وفق ما أشارت شبكة سكاي نيوز عربية.

وحصلت أوكرانيا بالفعل على إمدادات ومعونات مالية وعسكرية بأكثر من ٥٠ مليار دولار، وفق تقديرات، وهذا الرقم في زيادة، في ظل تعهد أمريكي أوروبي بمواصلة الدعم لأوكرانيا.

وقالت روسيا ذلك، بعد وصول حوالي 30 متخصصا في المتفجرات إلى ‎خاركيف.

وأصدر مركز تابع لوزارة الدفاع الروسية، بيانا اتهم فيه جهاز الأمن الأوكراني أنه: "يستعد لاستفزاز واسع النطاق في الأيام المقبلة لتشويه تصرفات وسمعة روسيا في إطار اتفاق الحبوب، ولتوجيه اتهامات بافتعال موسكو أزمة غذاء في أوكرانيا".

وسبق في يوليو الماضي إن تم الاتفاق على توريد القمح والحبوب الأوكرانية من موانئها مع للعالم، في ظل وساطة من الأمم المتحدة وتركيا، على أن يتواصل تصدير الحبوب الأوكرانية.

وسبق واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا، بأن ميزانها مائل، وغير عادل، إذ أخذت الدول الأوروبية كمية من الأقماح والحبوب والمنتجات الغذائية، أكثر مما حصلت عليه الدول الأشد احتياجا للحبوب.