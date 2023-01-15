مفاجأة..نوال الزغبي تكشف عن وظيفة أبنها|فيديو

عرضت فضائية العربية تقريراً بعنوان نوال الزغبي تصدم الجميع بوظيفة أبنها.

وأفاد التقرير، أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تصريحها عن وظيفة إبنها جورج، إذا كشفت نوال الزغبي أن أبنها يعمل في خدمة الغرف في أحد الفنادق، و يتقاضى مرتباً قيمته 300 دولار.

نوال الزغبي عن عمل نجلها: يصنع منه رجلاً ناجحاً



وأضاف التقرير، أن نوال الزغبي ذكرت أيضاً خلال ظهورها ببرنامج تلفزيوني، بإحدى القنوات اللبنانية، أن نجلها جورج لا يقبل منها المساعدة و لا الهدايا، و أكدت أن عمله في خدمة الغرف يصنع منه رجلاً ناجحاً.

ووفقاً للتقرير، أكدت نوال الزغبي أن عمل نجلها في خدمة الغرف يصنع منه رجلاً ناجحا، و هو أمر هام في بناء شخصيته و إكتساب خبرات في مشوار حياته.