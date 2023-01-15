رسميا| الكويت تستضيف خليجي 26 وعمان نسخة 27

أعلن حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، منح الكويت شرف استضافة كأس الخليج العربي “خليجي 26"، وعمان نسخة”27”.

وقال حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في اجتماع عُقد اليوم الأحد، أن الكويت حصلت على حق استضافة بطولة "خليجي 26" المقرر إقامتها في 24 ديسمبر من العام المقبل.

وأشار أن بطولة "خليجي 27" ستقام في سلطنة عمان.

وتستضيف العراق النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” والتي تقام في الفترة من 6 يناير الجاري حتي 19 من نفس الشهر.

يذكر أن منتخب البحرين هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس الخليج العربي.