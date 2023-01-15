قنا.. قرية "المخادمة" تحتضن أول حقل إرشادي لزراعة قصب السكر

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، زراعة قصب السكر بالحقل الإرشادي النموذجي بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا، ضمن المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بإستخدام أسلوب الشتل والري بالتنقيط لزيادة إنتاجية فدان القصب وترشيد مياه الرى.

رافقه خلالها المهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد محافظ قنا ، حرصه علي متابعة مراحل زراعة القصب بالشتلات بأول حقل إرشادي بمحافظة قنا تمهيدا للبدء بالتوسع في زراعته، وذلك تماشيا مع اهتمام الدولة بالأساليب الحديثة في الزراعة، لاسيما زراعة قصب السكر، خاصة وأن محافظة قنا تعد الأولى في زراعة قصب السكر على مستوى الجمهورية.

و تابع الداودى، حيث أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالي ١٢٠ ألف و ٣٦٠ فدان تمثل حوالي ٣٧% من إجمالى المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي ٣ ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي ٣٠٠ الف طن سكر سنويا.

وأوضح محافظ قنا ، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي إيجابي للمزارعين، بالإضافة إلى التغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة إنتاجية الفدان إلى 60 طنًا للفدان.

و أضاف الداودى ، فضلاً عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها، كذلك ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 40 % مقارنة بالزراعة التقليدية، بالإضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية.