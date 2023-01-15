مفيدة شيحة تكشف رسائل شاكيرا من أغنيتها الأخيرة لطليقها بيكيه

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات ، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد ، الأغنية الجديدة للفنانة شاكيرا ، مشيرة إلى أن شاكيرا تقصد كثيرا من الرسائل من خلال هذه الأغنية.



وأضاف مفيدة شيحة، أن غنوة جديدة طرحتها شاكيرا من 3 أيام، و أصبحت حديث الناس حول العالم ، ومن اليوم الأول حققت ملايين المشاهدات، لكن لأنها غنوة صادمة و لاذعة الكلمات، و موجهه لطليقها اللاعب الإسباني بيكيه، وكان جدل واسع انتشر حول تعمد شاكيرا توصيل رسائل من خلال الغنوة.

قصة شاكيرا وبيكيه



وتابعت مفيدة شيحة: "بعيدا عن قصة شاكيرا وبيكيه.. فريق التسويق في كاسيو ضرب مثل ان مفيش دعاية سيئة.. واستغلوا الفرصة اللي جت لغاية عندهم، وعملوا حملة كاملة اعتماداً على مقارنة شاكيرا وغريمتها، وغير الشراكة اللي عملها معهم بيكيه بعد الغنوة لرعاية فريقه".

