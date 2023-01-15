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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر: كل الدعم للمبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين

سلامة داود
سلامة داود

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية قطاع الطب بجامعة الأزهر في القاهرة ودمياط وأسيوط لدعم المبادرات الرئاسية، والقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات. 

وأوضح رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية الخمسة بجامعة الأزهر في: القاهرة ودمياط وأسيوط تعمل بقوة في دعم المنظومة الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدعم الطبي يأتي في إطار دعم جهود الدولة نحو توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية. 

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع القوافل الطبية بالأزهر الشريف: إن قافلة الأزهر الشريف الطبية إلى محافظة سوهاج قامت بتوقيع الكشف الطبي على 3200 مواطن من أهالي سوهاج، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، بجانب إجراء 11عملية جراحية للمواطنين في محافظة سوهاج، وتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية كبرى إلى مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط. 

وأوضح المشرف العام على القوافل الطبية أن قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة سوهاج تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة. 

ولفت إلى أن القافلة في يومها الأول قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد ١٣٠٠مواطن، إضافة إلى ذلك قامت القافلة في يومها الثاني بتوقيع الكشف الطبي على عدد ١٩٠٠حالة وصرف الادوية الطبية لهم بالمجان وذلك بمقر عملها بالوحدة الصحية بقرية بلصفورة لخدمة قرى مركز ومدينة سوهاج والمراكز المجاورة. 

جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الطبية تباشر أعمالها على مدار اسبوع، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتضم القافلة نخبة متميزة من الكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب بجامعة الأزهر يبلغ عددهم: (22) طبيبًا في 14 تخصصًا: (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير).

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