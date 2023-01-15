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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يطرح سلعا بأسعار مخفضة في معرض أهلا رمضان

جهاز مشروعات الخدمة
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يشارك بمعرض أهلا رمضان

يشارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في معرض أهلا رمضان بشارع فيصل من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مخفضة منها: دجاج برازيلي مجمد زنة كيلو بسعر 65 جنيها ولحم مفروم زنة 500 جرام بسعر 42 جنيها وسمك بلطي زنة كيلو بسعر 65 جنيها وزيوت نباتية وسكر ومكرونة بأسعار مخفضة 20% عن الأسواق.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يشارك بمعرض أهلا رمضان 

سلع مخفضة 

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا رمضان بشارع فيصل يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك بالإضافة إلى الخضار والفاكهة بتخفيضات تتراوح بين 20 و 30%‏ عن مثيلاتها في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وبجودة عالية

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يشارك بمعرض أهلا رمضان 


وأضاف الوزير على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان بفيصل، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بكثافة فى معارض أهلا رمضان بكافة أنحاء الجمهورية من خلال شركات الجملة والمجمعات والمطاحن والزيوت واللحوم والأسماك.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يشارك بمعرض أهلا رمضان 

 

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