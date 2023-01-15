زراعة البرلمان توافق علي قرارين جمهوريين لدعم الأمن الغذائي والمعرفة المائية

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي "برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي"، بمبلغ لا يتعد 271 مليون دولار أمريكي.



وجاء ذلك خلال اجتماعها مساء اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الأفريقية بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية.

ويضم القرار مكونين رئيسيين:

الأول: دعم الأمن الغذائي بما يدعم برنامج النمو الاقتصادي لزيادة الإنتاجية والاستدامة الزراعية

الثانى: بناء القطاع الخاص والصمود المالي بتعزيز قدرة الحكومة على ضمان بيئة ملائمة لتنمية القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الزراعي.

كما وافقت اللجنة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

أجمع مندوبون الحكومة كجهات مستفيدة من هذا المشروع على موافقتهم على اتفاق المنحة المعروضة حيث أنها تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب ذات الصلة بإدارة المياه و تطوير جودة التدريب فى مجال المياه بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.

ويستفيد من الاتفاق المعروض العاملين المصريين في مجال الزراعة والري بعدد من الجهات التنفيذية مثل وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة بنحو 1300 متدرب بنظم التدريب عن بعد ( أون لاين) وعدد 400 متدرب نظامياً، هذا بالإضافة إلى 40 متدرب أفريقي.

وانتهى رأى اللجنة إلى الموافقة على القراريت الجمهوريين وإعداد تقريرين بشانهما وعرضهما علي الجلسة العامة.

