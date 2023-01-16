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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإعلان عن أول خريطة للطلب على الوظائف في مصر ..اليوم

الوظائف -صورة أرشيفية
الوظائف -صورة أرشيفية

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، صباح اليوم الاثنين، ندوة إلكترونية عبر الإنترنت، لإعلان نتائج تحديث بيانات الربع الأول من العام الثاني من تحليل الطلب بسوق العمل المصرى، والذي يعد بمثابة أول خريطة للطلب على الوظائف في مصر، برعاية البنك الأهلي المصرى، بما يفيد كل من صانع القرار، وطالبي الوظائف على حد سواء.

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وذكر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن  التحليل يظهرا تحديدًا لأكثر الوظائف المطلوبة في مصر حاليا، وأكثر المجالات التي يتركز فيها الطلب على الوظائف في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للعمالة الفنية، بالإضافة إلى بيان طبيعة المهارات التي يتطلبها سوق العمل حاليا.

المصرى للدراسات الاقتصادية يتيح المعلومات 

ويتيح المركز هذه المعلومات من خلال لوحة بيانات (dashboard) سهلة الاستخدام متاحة على الإنترنت يمكن الاطلاع عليها من خلال من أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، يتم تحديث بياناتها بشكل ربع سنوي.

المصرى للدراسات الاقتصادية سوق العمل الوظائف البنك الاهلي مصر

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