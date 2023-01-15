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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان حريقة يخطف الأنظار من أبطال "موضوع عائلي"| فيديو وصور

مشهد من مسلسل موضوع
مشهد من مسلسل موضوع عائلي

خطف الممثل محمد رضوان الشهير باسم “رمضان حريقة” الأنظار منذ انطلاق عرض الموسم الأول من مسلسل موضوع عائلي الذي يعرض على منصة شاهد.

 

مشهد من المسلسل 

 

وبعد عرض 8 حلقات في الموسم الثاني من مسلسل “موضوع عائلي” تطورت شخصية رمضان حريقة وأصبحت تنال إشادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

رمضان حريقة

 

وكانت “إيفيهات" رمضان حريقة هي الأكثر تداولا على السوشيال ميديا، وأصبحت المقارنة بينه وبين الفنان بيومي فؤاد منتشرة بقوة، وسط مطالبات بتوزيع عادل للأدوار بينهما. 


لمشاهدة فيديو رمضان حريقة في رومانيا اضغط هنا

تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

واحتل مسلسل موضوع عائلي المركز الخامس من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة ، للأعمال الأعلى مشاهدة من قبل مشاهدين منصة شاهد فى دولة الإمارات.

 

لمشاهدة فيديو رمضان حريقة في مسلسل موضوع عائلي اضغط الرابط التالي.  

 

أبطال مسلسل “موضوع عائلي”

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.

موضوع عائلى الفنان بيومي فؤاد منصة شاهد رمضان حريقة مسلسل موضوع عائلى محمد رضوان

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