روسيا: سننتصر في أوكرانيا .. وننهي هيمنة الغرب الفاشلة

قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، إن الغرب لا يسعى للتسوية في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية وتنهي هيمنة الغرب الفاشلة.

وأكد سلوتسكي، أن روسيا ستحمي سيادتها وتمضي قدما وأن ما يحدث الآن هو كسر للهيمنة الفاشلة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن تطبيع العلاقات بين دول الغرب وروسيا لن يأتي حتى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، قال ستولتنبرج: "لن يكون الأمر كما كان من قبل. حتى لو صمتت المدافع في أوكرانيا، لا ينبغي أن نتوقع تطبيع علاقاتنا مع روسيا".

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى أن الغرب "يجب ألا يقلل من شأن روسيا"، التي تمتلك "موارد هائلة" تحت تصرفها.

إلى ذلك، وعد ستولتنبرج، بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة "في المستقبل القريب".

وقال ستولتنبرج، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف إن "التعهدات الأخيرة تضمنت تسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب".