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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

سيطرت أسعار الذهب، على معظم برامج التوك شو، خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه خصص فقرات لتناول بشأن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 خلال الوقت الحالي. 

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الأمر اللافت للانتباه، إنه وجهت بعض الفقرات من خلال مسؤولين في مجال الذهب، عدة نصائح هامة للمواطنين بشأن أسعار الذهب، وخاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21. 


في البداية قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس، إن جرام الذهب في مصر عيار 21 سلعة حساسة، و يتأثر بحالة السلم والحرب، وسعر البترول، وكل المواقف الدولية.

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عن التوقعات بشأن أسعار الذهب في مصر المرحلة المقبلة، أكد نادي نجيب، أن الذهب قابل للصعود عالميا، وبالتالي يتأثر السوق المصري، ويرتفع أسعار الذهب وخاصة جرام الذهب في مصر عيار 21.

وخلال المداخلة الهاتفية، نصح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين، قائلا: "أنصح المقبلين على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، و روحوا اشتروا بسرعة".

 

أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 16-1-2023

 

فيما شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، انخفض، حيث تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2074 بقيمة هبوط 33 جنيه جنيهات للجرام، وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1815 بقيمة هبوط 25 جنيه  جنيها للجرام، وانخفاض سعر الذهب عيار 18 إلى 1555  بقيمة انخفاض 22 جنيه جنيها للجرام

 

أسعار الذهب أمس الأحد 15-1-2023
 


وفي السياق نفسه سجلت أسعار الذهب، أمس الأحد، الموافق 15-1-2023، عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080 جنيه، و عيار 22 بيع 1,886 شراء 1,907 جنيه، و عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820 جنيه، وعيار 18 بيع 1,543 شراء 1,560 جنيه،  عيار 14 بيع 1,200 شراء 1,213 جنيه. 


 

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