بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز اختيارات النقاد.. بث مباشر

توافد النجوم منذ قليل على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد السنوية.

ويمكنكم مشاهدة البث المباشر للسجادة الحمراء من الرابط التالي.

وضرب فيروس كورونا عدد من نجوم هوليوود بعد حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الثلاثاء الماضي، ويغيب عدد منهم عن حفل جوائز اختيارات النقاد.

وتأكد غياب كل من كولين فاريل وبراندون جليسون أبطال فيلم The Banshees Of Inisherin بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا.

كما تغيب الممثلة المخضرمة جيمي لي كرتيس عن حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد الليلة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، رغم ترشحها لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Everything Everywhere All at Once.

بعدما تألقت جيمي لي كرتيس في حفل جوائز جولدن جلوب الأسبوع الماضي، ستضطر للغياب عن عدد من المناسبات الفنية خلال الفترة المقبلة، وأولها حفل اختيارات النقاد بعدما أجرت تحليل فيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية.

يقام الليلة، حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 28، الممثلة الكوميدية تشيلسي هاندلر، بأحد فنادق لوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة، بحضور نجوم الفن.

من المقرر حصول الممثل جيف بريدجز على جائزة اختيارات النقاد لإنجاز العمر، فيما تنضم له الممثلة جانيل موناي وتحصل على تكريم SeeHer الذي يمنح للفنانات الناشطات في مجال الجندرية والمساواة.