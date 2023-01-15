تكريم جيف بريدجز وجانيل موناي في حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد

يقام الليلة، حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 28، الممثلة الكوميدية تشيلسي هاندلر، بأحد فنادق لوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة، بحضور نجوم الفن.

من المقرر حصول الممثل جيف بريدجز على جائزة اختيارات النقاد لإنجاز العمر، فيما تنضم له الممثلة جانيل موناي وتحصل على تكريم SeeHer الذي يمنح للفنانات الناشطات في مجال الجندرية والمساواة.

تتضمن قائمة مقدمو الجوائز خلال حفل اختيارات النقاد كل من ميشيل فايفر، كيت هدسون، جود هيل، ناتاشا ليون، كيري واشنطن، آنيا تايلور جوي، جيريمي ألين وايت، وغيرهم.

جانيل موناي

أقيم حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 27، مارس الماضي، بعد تأجيله من يناير موعده الأصلي بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

قدمت جمعية اختيارات النقاد عرضا مدته 3 ساعات على إحدى الشاشات التلفزيونية، وكرمت الأفضل في السينما والتلفزيون، وقاد قوائم الترشيحات كل من فيلم بلفاست و ويست سايد ستوري، فيما يتصدر مسلسل الخلافة قوائم الأعمال التلفزيونية.

وحصلت الممثلة الشهيرة كيت وينسلت على جائزة اختيارات النقاد كأفضل ممثلة عن بطولة المسلسل القصير Mare of Easttown.

ونالت الممثلة الشابة أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل Critics Choice Awards، منذ قليل، فيما نالت زميلتها جينيفر كوليدج نفس الجائزة في فئة الدراما.

نجحت أريانا ديبوز في الترشح للعديد من الجوائز هذا العام عن دورها في فيلم West Side Story بعد حصولها على جائزة البافتا منذ ساعات، أما جينيفر كوليدج نالت جائزتها عن مسلسل The White Lotus.