خبراء يحذرون مستخدمي فيسبوك من 3 رسائل لاستهداف بياناتهم وأموالهم.. تفاصيل

حذر خبراء الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي، فيسبوك Facebook، من انتشار مجموعة من المنشورات الخطيرة والرسائل المباشرة التي تحمل روابط خبيثة يمكن أن تعرض المستخدمين للاختراق.

وكشف الخبير جيمي أختار “Jamie Akhtar” والرئيس التنفيذي لشركة CyberSmart لصحيفة The Sun أن الهاكرز يتجهون بشكل متزايد إلى فيسبوك للإيقاع بضحايا جدد والحصول على أموالهم من خلال عدد من الرسائل المشبوهة التي تحتمل روابط خبيثة بمجرد فتحها يحصل الهاكرز على كل ما يريدونه من بيانات.



ويوضح أختار بأن هناك 3 طرق لاستهداف المستخدمين على فيسبوك :

الطريقة الأولى : الاستهداف من خلال الحساب المعطل

"هناك عملية احتيال شائعة جدًا تتمثل في إرسال رابط بريد إلكتروني إلى مستخدمي فيسبوك لإعادة تعيين حساب فيسبوك، بدعوى أنه تم تعطيله لأغراض أمنية، وبمجرد الحصول على بيانات اعتماد تسجيل الدخول ، يكون للمخترق مطلق الحرية في الوصول إلى حسابك ، وسرقة أي تفاصيل شخصية".

الطريقة الثانية : الاستهداف من خلال الرسائل الرومانسية

“في حين أن هذا النوع من الهجوم يتطلب الكثير من التفاني والصبر من جانب المخترقين ، إلا أنه يمكن القول إنه أكثر فاعلية وتدميرًا عندما يتم إجراؤه بشكل جيد، ويقول “ أختار” إنه عادةً ما تبدأ عمليات الاحتيال هذه بمستخدم عشوائي يتصل بالضحية ويسعى لكسب ثقته من خلال الإطراء والرسائل الرومانسية، وهو أمر يمكن أن يستمر لأسابيع أو شهور حتى يشعر أنه يحظى بثقة الضحية".

الطريقة الثالثة : الاستهداف من خلال عروض العمل المزيفة

وأكد أن “عملية الاحتيال التي أصبحت منتشرة للغاية هي عروض العمل الزائفة، بشكل عام ، سيتصل المخترق فجأة ومعه عرض مقابلة عمل، وسيقوم بتقديم مواصفات وظيفة معينة على أنها “ وظيفة الأحلام “، وعادةً ما يكون الراتب مجزي لدرجة لا يمكن للضحية رفضها، وفي حالة استجابة الضحية ، فسيُطلب تقديم سيرة ذاتية أو المعلومات التي يحتاجون إليها عادةً لوظيفة ما مثل الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني والمعرف ورقم الهاتف وما إلى ذلك”. ”وهذا كل ما يحتاجه أي مجرم ذكي لسرقة هويتك”.