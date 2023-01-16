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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب يعالج مرضى العمود الفقري بالمجان

عمليات
عمليات

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان أخلاقنا الجميلة، وتم تسليط الضوء على طبيب يعالج مرضي العموم الفقري بالمجان.

 

أكد الدكتور محمد تمام أستاذ جراحة المخ والعمود الفقري بجامعة أسيوط، أنه يقوم بعمليات العمود الفقري بالمجان، وأنه قام بعمل مبادرة لمساعدة غير القادرين.

 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج 8الصبح المذاع على قناة دى أم سي، أن هناك فريق من الأطباء المتخصصين تشارك معه في هذه المبادرة، وأنه أطلق المباراة الأسبوع الماضي وقام بعمل عمليتين جراحيتين فى العمود الفقري.

ولفت إلى أن اى شخص يعاني من مشكلات في العمود الفقري وغير قادر على عمل العملية، يتم علاجه و هناك توفير ل الأدوية بالمجان.

 

أخلاقنا الجميلة طبيب مرضي العموم الفقري جامعة اسيوط أسيوط

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