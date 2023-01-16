زراعة أول حقل إرشادي لقصب السكر باستخدام أسلوب الشتل في قنا.. تفاصيل

قال المهندس أيمن كمال ، مدير عام إدارة المحاصيل السكرية بقنا ، تعقيبا على زراعة أول حقل إرشادي لقصب السكر بالشتل والري بالتنقيط ، إن محافظة قنا هي الأكبر من حيث مساحة زراعة القصب بمساحة 120 ألف فدان من إجمالي 325 ألف فدان ، موضحا أن المحافظة لها نصيب 38 % من المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية .

وتابع المهندس أيمن كمال ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن محافظة قنا رائدة في زراعة محصول القصب ، مشيرا إلى أن إجمالي المحصول من قصب السكر بالمحافظة يصل لـ 3 ملايين طن قصب .

قصب السكر محصول رئيسي في قنا

وأردف ، أن إنتاج محافظة قنا من قصب السكر ينتج حوالي 300 ألف طن سكر ، وهو يمثل إنتاج عالي من السكر ، ويعد محصولا رئيسيا في المحافظة .

زراعة قصب السكر بنظام الشتلات

وأوضح ، أن زراعة محصول القصب بنظام الشتلات جاء وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووزير الزراعة ، وكذلك اختيار حقول نموذجية استرشادية ، وتم اختيار مساحة على طريق مصر أسوان ، متابعا :" أعددنا المساحة بشكل كبير جدا " .

وأكمل ، أن مميزات طريقة الشتل تكون إنتاجيتها أكبر ، ونسبة تفريعها أعلى تصل لـ 15 إلى 20 عود ، وتصل إنتاجية 8 ألاف شتلة إلى حوالى 80 طن قصب سكر .