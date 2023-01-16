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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زراعة أول حقل إرشادي لقصب السكر باستخدام أسلوب الشتل في قنا.. تفاصيل

قصب السكر
قصب السكر

قال المهندس أيمن كمال ، مدير عام إدارة  المحاصيل السكرية  بقنا ، تعقيبا على زراعة أول حقل إرشادي لقصب السكر بالشتل والري بالتنقيط ، إن محافظة قنا هي الأكبر من حيث مساحة زراعة القصب بمساحة 120 ألف فدان من إجمالي 325 ألف فدان ، موضحا أن المحافظة لها نصيب  38 % من المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية .

وتابع المهندس أيمن كمال ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن محافظة قنا رائدة في زراعة محصول القصب ، مشيرا إلى أن إجمالي المحصول من قصب السكر بالمحافظة يصل لـ 3 ملايين طن قصب .

قصب السكر محصول رئيسي في قنا 

وأردف ، أن إنتاج محافظة قنا من قصب السكر ينتج حوالي 300 ألف طن سكر ، وهو يمثل إنتاج عالي من السكر ، ويعد محصولا رئيسيا في المحافظة .

زراعة قصب السكر بنظام الشتلات 

وأوضح ، أن زراعة محصول القصب بنظام الشتلات جاء وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووزير الزراعة ، وكذلك اختيار حقول نموذجية استرشادية ، وتم اختيار مساحة على طريق مصر أسوان ، متابعا :" أعددنا المساحة بشكل كبير جدا " .

وأكمل ، أن مميزات طريقة الشتل تكون إنتاجيتها أكبر ، ونسبة تفريعها أعلى تصل لـ 15 إلى 20 عود ، وتصل إنتاجية 8 ألاف شتلة إلى حوالى 80 طن قصب سكر . 

قصب السكر توك شو محافظة قنا المحاصيل السكرية المهندس أيمن كمال

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