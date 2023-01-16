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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس شديد البرودة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16-1-2023|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن  حالة الطقس و درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الاثنين 16 يناير 2023 في القاهرة والمحافظات.

 

حالة الطقس

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا، يكون باردًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 17 11
الإسكندرية 17 11
الإسماعيلية 19 10
الدقهلية 17 11
الغردقة 21 11
المنيا 18 6

 

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى
الرياض 22 16

أبوظبي 24 19

أنقرة 9 -1

لندن 4 -4

واشنطن 11 3

بكين 1 -9

 

 

درجات الحرارة الأرصاد حالة الطقس القاهرة اليوم الأثنين

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