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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفر 30% من قيمة فاتورة الكهرباء.. نصائح عند استخدام تلك الأجهزة

صدى البلد

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح ليتمكن المستهلك  من التحكم في استهلاكه للكهرباء  فى فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة وموجات البرد الشديد وبالتالى خفض  فاتورة  الكهرباء الشهرية  بنسبة تصل إلى 30 %

ومن هذه الأجهزة السخان والدفاية الكهربائية  والمكواه: 

أولا : السخان الكهربائى 

ويستعرض صدى البلد لقرائه  خطوات ترشيد استهلاك سخان المياه الكهربائي:

1-  ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2- عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

ثانيا : الدفاية الكهربائية 

مع انخفاض درجات الحرارة، يلجأ الجميع لاستعمال الدفاية الكهربائية، ولتجنب أخطارها عند التشغيل يجب اتباع عدة خطوات،  نشرها جهاز مرفق الكهرباء  لتقليل الاستهلاك وكذلك للحماية من مخاطرها وهى:

1- ضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة و فصلها عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة

2- غلق جميع النوافذ والأبواب لضمان عدم تسرب الهواء الساخن

3. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

4. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.

5. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب فى حريق -لا قدر الله-.

6. تمديد الأسلاك بعيدا عن أماكن الرطوبة والحرارة.

7. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

8. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال.

9. لا تضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل.

10. عدم استعمالها كأداة للإشعال أو التسخين.


ثالثا : المكواه

تعتبر المكواة أحد الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء  في حالة عدم استخدامها بشكل سليم، وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الطرق الصحيحة عند كي الملابس لتقليل الاستهلاك ، وهى :

1 - ضبط ثرموستات المكواه ليتناسب مع نوع القماش المراد كيه.

2 - الرش الخفيف للملابس بالماء قبل عملية الكي.

3 - عدم القيام بأعمال أخرى أثناء استخدام المكواه.التأكد من فصل التيار الكهربائي من المكواه عند عدم استخدامها.

5 - يفضل استخدام المكواه ذات السطح المعدني.

 

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