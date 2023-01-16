عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري يلتقي السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

صدى البلد

 التقى سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الاثنين، "سايمون ستيل" السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك على هامش المشاركة في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن التقدير للجهود الكبيرة التي بذلها فريق سكرتارية الاتفاقية الإطارية خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي، مؤكداً أن التعاون المستمر بين الرئاسة المصرية للمؤتمر والسكرتارية التنفيذية ساهم في نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المنشودة.


وأردف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن ثقته في مواصلة السكرتارية التنفيذية دعمها لمصر على مدار العام الجاري الذي ترأس خلاله مؤتمر المناخ، متطلعًا إلى استقبال السكرتير التنفيذي قريباً في القاهرة، وتقديم الدعم اللازم للرئاسة الاماراتية المقبلة لمؤتمر COP28، المقر بنهاية العام، بهدف تعزيز عمل المناخ الدولي.


ومن جانبه، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الخارجية، أعرب السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة عن تقديره البالغ للنجاح الذي حققته مصر فى مؤتمر شرم الشيخ فى ظروف دولية صعبة للغاية، وهو النجاح الذي لم يكن ليتحقق لو لم تكن مصر ورئاستها المحترفة لهذا المؤتمر وراء كل ذلك. وأعرب " سايمون ستيل" عن رغبته واستعداده لمواصلة العمل مع رئيس المؤتمر لضمان وضع كافة توصيات مؤتمر شرم الشيخ موضع التنفيذ. 


وأضاف السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية استعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ حول كيفية البناء على ما تحقق خلال المؤتمر، وناقش فى هذا الإطار آليات تفعيل الاتفاق التاريخي الذي تم توصل إليه بإنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار، والترويج لتنفيذ برنامج العمل الجديد لتخفيف تداعيات تغير المناخ، بالإضافة إلى دعم جهود الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة وتعزيز إجراءات التكيُف، وسبل دعم جهود حشد تمويل المناخ. ولفت شكري الانتباه إلى أهمية وضع آليات تنفيذية لتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في توفير التمويل لعمل المناخ وفقاً لتوصيات مؤتمر شرم الشيخ.


هذا، وفى نهاية اللقاء أكد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ على تطلعه للعمل مع الرئاسة المصرية للدورة ٢٧ لمؤتمر المناخ لضمان تنفيذ مخرجاته وضمان الانتقال السلس للرئاسة الإماراتية للدورة ٢٨.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

الأرصاد: هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

تعرف علي سعر الدولار اليوم الأثنين في البنوك

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك.. تفاصيل

حفل أسطوري.. استعدادات على قدم وساق لافتتاح المتحف المصري الكبير| التفاصيل كاملة

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

تراجع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 1800 جنيه

قرار نهائي من الأهلي بشأن مشاركة كهربا في المباريات

طفل للبيع .. زوجان روسيان يجدان مفاجأة صادمة على الإنترنت | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 جنيه ربح يومي.. قصة تطبيق جديد في مصر تثير الجدل

الحروب السيبرانية .. رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية

صدمة الكاف للقلعة البيضاء.. لماذا تم استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي؟

رخيصة وصحية| 9 زيوت للحصول على شعر كثيف في الشتاء.. لن تتوقعي

فيديو

أزالوا الشعر بالليزر .. قرار صارم من الزمالك بعد صور 3 لاعبين داخل مركز تجميل

وفاة ابنة الفيس بريسلي بأزمة قلبية.. تفاصيل/ فيديو جراف

قالت لي كفاية ضرب فيا.. اعترافات المتهم بقضية مشرفة بورسعيد وسر تنحي محاميه

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ