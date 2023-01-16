ملامح قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في كأس مصر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته إستعداداً لمواجهة سموحه المقرر لها السادسة من مساء غد بإستاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر لنسخة 2021-2022.

ويعلن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر عقب المران الأخير اليوم القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق ليلة المباراة والتي لن تخرج عن محمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعه ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج ومروان عطية ومحمد الضاوي وحسين الشحات وافشة وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو ومحمد شريف وشادي حسين ومصطفي سعد وأحمد عبدالقادر.