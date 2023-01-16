في ذكرى وفاتها .. سر رفض أسرة ماجدة زواجها من رشدي أباظة

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ماجدة ، والتي تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي ساهمن في صناعة السينما المصرية سواء بدورها كممثلة أو منتجة للعديد من الأفلام السينمائية الهامة.

لم تتزوج الفنانة ماجدة سوى مرة واحدة فقط كانت من الفنان إيهاب نافع ، والذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة غادة ، وقد أقام الثنائي حفل زفاف ضخما كان حديث الوسط الفني حينها ، وتم دعودة أغلب العاملين في السينما ، لتتفرغ بعدها إلي عملها في مجال السينما ، ولم تفتح من بعدها باب الحب أو الزواج .

سر رفض زواجها من رشدي أباظة

كشفت الفنانة غادة نافع عن سر رفض والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى الزواج من الفنان رشدى أباظة والذى عرف بدنجوان الفن المصرى .

وأكدت الفنانة غادة نافع فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الفنان رشدي أباظة عرض على والدتها الفنان ماجدة الصباحى الزواج فى مرحلة مبكرة من عمرها ، إلا أن عائلتها رفضت الأمر ، بسبب أن اشقاءها الرجال كانوا أصدقاء للفنان رشدى أباظة ، ووجدوا أنه غير مناسب لها .