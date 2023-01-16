عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية

صدى البلد

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "قانون الأحوال الشخصية"، ويأتي ذلك في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا، التي تهم المواطن المصري، والمطروحة على أجندة الحوار الوطني.

 

وتتناول الورشة عدة محاور، منها أسباب ونتائج التفكك الاسرى ، وآلية إدارة بحوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية ، بالإضافة لمناقشة أهم النقاط والمحاور الخلافية بقانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة عليها ايضا .

يدير ورشة العمل، كل من النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودينا المقدم عضو التنسيقية.

الجدير بالذكر  أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي ، مع المتخصصين من كافة التيارات المختلفة وأعضاء التنسيقية، حول  القضايا التي سيتم طرحها على أجندة  جلسات الحوار الوطني.‎
 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب الاحوال الشخصية مارسيل سمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

الأرصاد: هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

تعرف علي سعر الدولار اليوم الأثنين في البنوك

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

رئيس بنك مصر: شهادة الـ 25% تنتهى بحد أقصى آخر الشهر

ترشيحاتنا

100 جنيه ربح يومي.. قصة تطبيق جديد في مصر تثير الجدل

رئيس المأذونين يكشف عن مشاكل كبرى بسبب التسرع في عقد الزواج

لحماية المحاصيل من الأمراض بسبب الطقس .. 6 توصيات من الزراعة للفلاحين

الإيجار القديم .. منح 40% للمستأجر من قيمة الشقة مع تغيير العقد|مشروع قانون

بعد توقف أمريكا عن تكريمه.. أبرز المعلومات عن المناضل مارتن لوثر كينج

البرلمان يوافق على قرار جمهوري بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحروب السيبرانية .. رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية

صدمة الكاف للقلعة البيضاء.. لماذا تم استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي؟

رخيصة وصحية| 9 زيوت للحصول على شعر كثيف في الشتاء.. لن تتوقعي

مش هتصدق.. جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ بين الشباب

فيديو

أزالوا الشعر بالليزر .. قرار صارم من الزمالك بعد صور 3 لاعبين داخل مركز تجميل

وفاة ابنة الفيس بريسلي بأزمة قلبية.. تفاصيل/ فيديو جراف

قالت لي كفاية ضرب فيا.. اعترافات المتهم بقضية مشرفة بورسعيد وسر تنحي محاميه

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ