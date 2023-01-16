عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار نتنياهو.. إسرائيل تتعهد بحماية جيشها من السياسة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

تعهد القادة الإسرائيليون، اليوم الاثنين، بإبقاء المجندين العسكريين في البلاد بعيدا عن السياسة بعد أن منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شركاء التحالف اليميني المتطرف سيطرة متزايدة على قوات الأمن والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وبينما احتفظ حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو بوزارة الدفاع، التي تدير السلطة التي تنسق السياسة في الضفة الغربية، فتنازل عن بعض صنع السياسات الاستيطانية للسياسي المتشدد بتسلئيل سموتريتش.

ويقود القومي المتطرف إيتمار بن غفير، شرطة الحدود وزيرا للأمن القومي.

وأعطى اتفاق نتنياهو مع بتسلئيل سموتريتش، السلطة لوزير المالية اليميني على هيئة عسكرية إسرائيلية تنظم التخطيط للمستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في أجزاء من الضفة الغربية تحتفظ فيها إسرائيل بالسيطرة المدنية.

نتنياهو يعلن التحدي الأكبر لإسرائيل وجيشها

رئيس إسرائيل يتوسط بين نتنياهو والمعارضة.. ولابيد يدعو لـ استفتاء شعبي

وسموتريتش من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف هو أحد المدافعين عن الضم الكامل لأجزاء من الضفة الغربية يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقلة المنشودة.

وقد أثار تشكيل التحالف تساؤلات حول السلطة على الجيش المصمم جزئياً ليكون بمثابة بوتقة انصهار لمجتمع إسرائيلي منقسم، فضلاً عن كيفية تعامله مع مناطق مشتعلة حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة، حسبما قال وزير الدفاع يوآف جالانت في حفل تعيين الجنرال الجديد، هيرزي هاليفي .

وأكد هاليفي: "سنحافظ على جيش إسرائيلي واحد  هادف، مبدئي ومهني، مجرّد من أي اعتبار لا صلة له بالدفاع".

 

إسرائيل بنيامين نتنياهو فلسطين قوات الامن الضفة الغربية اليميني المتطرف حزب الليكود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

الأرصاد: هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

بعد تراجعه 2.5 جنيه.. سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ننشر خطاب اتحاد الكرة لـ الأهلي بأحقية مشاركة كهربا في المباريات

موقف ثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين لوقف أجندة إسرائيل.. ماذا تقدم قمة القاهرة؟

لو معاك فلوس| التموين تنصح بشراء الذهب بعد تسجيله انخفاضا جديدا

من مَزارع | مسلحون يخطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو

وفاة الفنانة الإيطالية جينا لولو بريجيدا عن 95 عامًا

ادعوله بالرحمة | الموت يفجع الفنان طارق صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شبيهة جورجينا صديقة رونالدو تشعل السوشيال ميديا

في عيد ميلادها.. 10 صور مبهرة لـ إطلالات ياسمين عبدالعزيز

جمال شعبان: تناول اسبرين الأطفال بدون داعٍ يعرضك للنزيف والقرح

100 جنيه ربح يومي.. قصة تطبيق جديد في مصر تثير الجدل

فيديو

تراجع الدولار واستقرار الذهب.. ماذا يحدث في الأسعار

احذروا هذه الظاهرة.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس.. تفاصيل

رد الجميل .. يطوف بوالده الحرم حامله على ظهره

أزالوا الشعر بالليزر .. قرار صارم من الزمالك بعد صور 3 لاعبين داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ